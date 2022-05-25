Маррей считает, что лишение очков Уимблдона на повлияет на престиж турнира

Короткая ссылка
Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей отреагировал на решение Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) лишить Уимблдон рейтинговых очков из-за отстранения российских и белорусских спортсменов от участия в турнире.
Маррей считает, что лишение очков Уимблдона на повлияет на престиж турнира
  • AP

«Рискну предположить, что большинство людей, которые смотрят Уимблдон, через пару недель не будут помнить, сколько очков получил игрок за победу в третьем раунде. Но я гарантирую, что они запомнят победителя», — написал Маррей в своём Twitter-аккаунте.

Он также добавил, что Уимблдон никогда не будет восприниматься как выставочный турнир.

Напомним, что 20 мая ATP сочла решение Уимблдона подрывом принципов и целостности рейтинговой системы ассоциации и лишила Открытый чемпионат Великобритании рейтинговых очков на 2022 год. Её примеру последовали WTA и Международная федерация тенниса (ITF).

Ранее сообщалось, что организаторы Уимблдона изучают возможность подачи судебного иска против ATP и WTA из-за лишения турнира рейтинговых очков.

 

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить