Маррей считает, что лишение очков Уимблдона на повлияет на престиж турнира

Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей отреагировал на решение Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) лишить Уимблдон рейтинговых очков из-за отстранения российских и белорусских спортсменов от участия в турнире.

«Рискну предположить, что большинство людей, которые смотрят Уимблдон, через пару недель не будут помнить, сколько очков получил игрок за победу в третьем раунде. Но я гарантирую, что они запомнят победителя», — написал Маррей в своём Twitter-аккаунте.

Он также добавил, что Уимблдон никогда не будет восприниматься как выставочный турнир.

Напомним, что 20 мая ATP сочла решение Уимблдона подрывом принципов и целостности рейтинговой системы ассоциации и лишила Открытый чемпионат Великобритании рейтинговых очков на 2022 год. Её примеру последовали WTA и Международная федерация тенниса (ITF).

Ранее сообщалось, что организаторы Уимблдона изучают возможность подачи судебного иска против ATP и WTA из-за лишения турнира рейтинговых очков.