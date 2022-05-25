Чернышенко: более 500 спортсменов из ЛНР и ДНР тренируются в России

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил, что более 500 спортсменов из Луганской и Донецкой народных республик в настоящий момент тренируются в России.

«Все спортсмены, приезжающие из Донецкой и Луганской народных республик, имеют возможность продолжить тренировки на территории России. Для этого созданы все условия. На сегодняшний день в 17 регионах России размещены 514 спортсменов и 74 сопровождающих из ДНР и ЛНР», — цитирует Чернышенко ТАСС.

По его словам, по инициативе правительства Свердловской области запущен проект «Урал — детям Донбасса». С 1 июня по 28 августа 480 несовершеннолетних спортсменов из ЛНР и ДНР смогут посетить спортивно-оздоровительный лагерь в Новоуральске, для них будут организованы специальные спортивные смены.

Напомним, что хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков проведёт благотворительные мастер-классы по фигурному катанию в Донецке и Луганске.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, как проходит подготовка к ледовому шоу в ДНР.