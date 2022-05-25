Канчельскис: расширение РПЛ стало бы трагичным решением для российского футбола

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказал мнение о расширении Российской премьер-лиги (РПЛ) до 18 клубов.

«Хорошо, что этого не произошло, потому что расширение стало бы ужасным и трагичным событием для российского футбола. Видимо, нашлись здравомыслящие люди, которые подсказали и настояли на том, что так делать нельзя. Это хороший знак. Теперь нужно подумать о сокращении лиги, тогда вообще будет здорово», — цитирует Канчельскиса Sport24.

24 мая состоялось заседание исполкома РФС, по итогам которого было принято решение сохранить действующий формат РПЛ с 16 командами и двумя кругами.

Казанский «Рубин» и тульский «Арсенал» заняли по итогам сезона-2021/22 15-е и 16-е места соответственно и вылетели в ФНЛ. «Химки» сыграют со «СКА-Хабаровск», а «Уфа» — с «Оренбургом» в стыковых матчах за право остаться в РПЛ.

Ранее Ринат Билялетдинов прокомментировал решение Российского футбольного союза (РФС) не расширять РПЛ.