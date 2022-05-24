Ринат Билялетдинов: не ожидал решения оставить 16 команд в РПЛ

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал решение Российского футбольного союза (РФС) не расширять Российскую премьер-лигу (РПЛ).

«Не ожидал решения оставить 16 команд. Думал, что их будет 20. Правильное решение с той точки зрения, что выдержали принятый регламент. Договорились — нужно выполнять. Вопрос моратория из-за отсутствия спортивного принципа? Не совсем согласен с такой формулировкой», — цитирует Билялетдинова «Чемпионат».

24 мая состоялось заседание исполкома РФС, по итогам которого было принято решение сохранить действующий формат РПЛ с 16 командами и двумя кругами.

Казанский «Рубин» и тульский «Арсенал» заняли по итогам сезона-2021/22 15-е и 16-е места соответственно и вылетели в ФНЛ. «Химки» сыграют со «СКА-Хабаровск», а «Уфа» — с «Оренбургом» в стыковых матчах за право остаться в РПЛ.

Ранее Билялетдинов высказался о закрытии «Спартака-2».