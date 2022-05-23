Ринат Билялетдинов высказался о закрытии «Спартака-2»

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Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал закрытие «Спартака-2».
Ринат Билялетдинов высказался о закрытии «Спартака-2»
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«Плохо информирован и не изучал этот вопрос, кто из «Спартака-2» заиграл в основном составе без вопросов. Появиться и не закрепиться — не считается. Даже если найдётся игрок, который через «Спартак-2» дорос до основы, то качество обеспечивало только десятое место по нынешнему чемпионату», — приводит слова Билялетдинова «Спорт-Экспресс».

По его мнению, главная причина закрытия «Спартака-2» — нерентабельность проекта. Он также отметил, что оптимизация расходов тоже могла послужить данному решению.

«Посмотрим, куда «Спартак» будет трудоустраивать своих воспитанников после ЮФЛ. Наверное, это будет какой-то процесс, который финансово не будет так затратен, как «Спартак-2», который играл в ФНЛ», — заключил Билялетдинов.

«Спартак-2» был создан в 2013 году. В Футбольной национальной лиге сезона-2021/22 столичная команда заняла седьмое место, набрав 58 очков.

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев предложил Федуну продать «Спартак».

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