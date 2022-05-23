Губерниев предложил Федуну продать «Спартак»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о закрытии «Спартака-2».

«Думаю, это связано с нехваткой денег. Это проблема, которая касается всех. Под санкциями дела в экономике обстоят тревожно. Мне кажется, может быть, продать «Спартак». Вдруг найдётся более удачливый бизнесмен», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

«Спартак-2» был создан в 2013 году. В Футбольной национальной лиге (ФНЛ) в сезоне-2021/22 столичная команда заняла седьмое место, набрав 58 очков.

Ранее бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался по поводу решения московской команды закрыть проект «Спартак-2».