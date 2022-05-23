Каррера отреагировал на решение закрыть «Спартак-2»

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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался по поводу решения московской команды закрыть проект «Спартак-2».
Каррера отреагировал на решение закрыть «Спартак-2»
  • globallookpress.com
  • © Lato Klodian

«Я не знаю причин этого, но вторая команда в клубе полезна, если вы затем делаете упор на молодёжь из своей академии. Иначе это просто затраты», — приводит слова Карреры «Чемпионат».

«Спартак-2» был создан в 2013 году. В Футбольной национальной лиге (ФНЛ) в сезоне-2021/22 столичная команда заняла седьмое место, набрав 58 очков.

Ранее бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал решение московской команды закрыть «Спартак-2».

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