Каррера отреагировал на решение закрыть «Спартак-2»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался по поводу решения московской команды закрыть проект «Спартак-2».

«Я не знаю причин этого, но вторая команда в клубе полезна, если вы затем делаете упор на молодёжь из своей академии. Иначе это просто затраты», — приводит слова Карреры «Чемпионат».

«Спартак-2» был создан в 2013 году. В Футбольной национальной лиге (ФНЛ) в сезоне-2021/22 столичная команда заняла седьмое место, набрав 58 очков.

Ранее бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал решение московской команды закрыть «Спартак-2».