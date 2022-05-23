Кечинов высказался о закрытии проекта «Спартак-2»

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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал решение московской команды закрыть «Спартак-2».
Кечинов высказался о закрытии проекта «Спартак-2»
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«Грустно, потому что должна быть такая команда, где молодые футболисты, вышедшие из дубля, получали бы игровую практику. Игровая практика для молодых футболистов в ФНЛ — самая лучшая. К сожалению, так произошло», — цитирует Кечинова «Чемпионат».

По его словам, ситуация понятна, так как с финансами сейчас у московского клуба тяжело. Он также подчеркнул, что молодых футболистов будут отдавать в аренду, чтобы спортсмены получали игровую практику.

«Спартак-2» был создан в 2013 году. В Футбольной национальной лиге (ФНЛ) сезона-2021/22 столичная команда заняла седьмое место, набрав 58 очков.

Ранее главный тренер второй команды московского «Спартака» Евгений Бушманов рассказал о причинах, с которыми может быть связано закрытие команды.

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