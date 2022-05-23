Тренер «Спартака-2» Бушманов: узнал о закрытии команды меньше часа назад

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Главный тренер второй команды московского «Спартака» Евгений Бушманов рассказал о причинах, с которыми может быть связано закрытие команды.
Тренер «Спартака-2» Бушманов: узнал о закрытии команды меньше часа назад
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Узнал о закрытии второй команды меньше часа назад, относительно своего будущего пока ничего не могу сказать. В целом это был хороший проект, воспитывали молодых игроков, их было много в «Спартаке». Закрытие — это бюджетная история, как я понимаю», — цитирует Бушманова «Матч ТВ».

«Спартак-2» был создан в 2013 году. В Футбольной национальной лиге (ФНЛ) сезона-2021/22 столичная команда финишировала на седьмом месте, набрав 58 очков.

Ранее бывший капитан московского «Спартака» Егор Титов рассказал, почему не собирается тренировать российские команды.

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