Титов — о возможной работе тренером клуба РПЛ: руководить командой в болоте неинтересно
- РИА Новости
«Работать в болоте, без задач неинтересно. Большинство команд уже довольно давно единственной целью ставит выживание. А клубов, которые ставят интересные задачи, очень мало», — цитирует Титова Sport24.
Титов признался, что у него есть интересные идеи, но для их реализации ещё не пришло время.
45-летний Титов в мае 2019 покинул «Енисей», где был помощником Дмитрия Аленичева.
Ранее Титов прокомментировал предложение о расширении Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18 команд с сохранением спортивного принципа.