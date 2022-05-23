Титов — о возможной работе тренером клуба РПЛ: руководить командой в болоте неинтересно

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Бывший капитан московского «Спартака» Егор Титов рассказал, почему не собирается тренировать российские команды.
Титов — о возможной работе тренером клуба РПЛ: руководить командой в болоте неинтересно
  • РИА Новости


«Работать в болоте, без задач неинтересно. Большинство команд уже довольно давно единственной целью ставит выживание. А клубов, которые ставят интересные задачи, очень мало», — цитирует Титова Sport24.

Титов признался, что у него есть интересные идеи, но для их реализации ещё не пришло время.

45-летний Титов в мае 2019 покинул «Енисей», где был помощником Дмитрия Аленичева.

Ранее Титов прокомментировал предложение о расширении Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18 команд с сохранением спортивного принципа.

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