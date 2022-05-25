Ставиский рассказал о недовольстве Запада отстранением российских спортсменов

Двукратный чемпион мира в танцах на льду Максим Ставиский рассказал, как на Западе относятся к отстранению российских спортсменов от международных стартов.

«За короткое время начались волнения за рубежом, Уимблдон сделали показательным турниром. Есть недовольство, уже на итальянских ток-шоу кричат, что не пускать спортсменов и деятелей искусства — это фашизм. Не мы же начали конкретно эту историю, мы же не запрещали спортсменам из других стран приезжать к нам», — приводит слова Ставиского «Спорт-Экспресс».

Он также рассказал, что в связи со всеми отстранениями в России начнут проводить более значимые внутренние старты.

Напомним, что 20 мая ATP сочла решение Уимблдона подрывом принципов и целостности рейтинговой системы ассоциации и лишила Открытый чемпионат Великобритании рейтинговых очков на 2022 год. Её примеру последовали WTA и Международная федерация тенниса (ITF).

Ранее россиянка Анастасия Павлюченкова заявила, что не была удивлена решением ATP и WTA сделать Уимблдон выставочным турниром.