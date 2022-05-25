Австралиец Миллман раскритиковал решение о недопуске россиян на Уимблдон

Австралиец Джон Миллман раскритиковал решение не допустить россиян и белорусов к участию в Открытом чемпионате Великобритании по теннису 2022 года.

«Мне абсолютно не нравится это решение. Ходят слухи, что это была директива британского правительства, — так пусть правительство выступит и возьмёт ответственность на себя», — цитирует теннисиста The West Australian.

По словам Миллмана, он не любит односторонних решений. Австралиец также подчеркнул, что против любых конфликтов, в которых гибнут люди.

«Российско-украинский конфликт ужасен. Но я ненавижу все конфликты. Мне не нравилась война в Ираке, не нравится, когда Великобритания продаёт бомбы Саудовской Аравии, чтобы бомбить Йемен. Мне не нравится конфликт между Израилем и Палестиной», — сказал 32-летний теннисист.

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) сочла решение Уимблдона подрывом принципов и целостности рейтинговой системы ассоциации и лишила Открытый чемпионат Великобритании рейтинговых очков на 2022 год. Её примеру последовали Женская теннисная ассоциация (WTA) и Международная федерация тенниса (ITF).

Ранее спортивный юрист Анна Анцелиович рассказала о шансах на удовлетворение иска организаторов Уимблдона к ATP и WTA из-за лишения турнира рейтинговых очков.