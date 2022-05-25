Юрист оценила вероятность победы организаторов Уимблдона в судебном деле против ATP

Спортивный юрист Анна Анцелиович рассказала о шансах иска организаторов Уимблдона к Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) из-за лишения турнира рейтинговых очков.

«Думаю, тут 50 на 50, что дело будет выиграно. Генеральная линия была определена ATP и WTA. Они имели право. Организаторы не выполнили требования, которые установили федерации. Но устроители имеют право определять свои критерии участия», — приводит слова Анцелиович «Спорт-Экспресс».

Она отметила, что в этом деле важно понять, насколько отстранение россиян соответствовало правилам и не было ли это дискриминацией.

Напомним, что 20 мая ATP сочла решение Уимблдона подрывом принципов и целостности рейтинговой системы ассоциации и лишила Открытый чемпионат Великобритании рейтинговых очков на 2022 год. Её примеру последовали WTA и Международная федерация тенниса (ITF).

Ранее сообщалось, что организаторы Уимблдона изучают возможность подачи судебного иска к ATP и WTA из-за лишения турнира рейтинговых очков.