Добрин — о работе Тутберидзе: у неё нет универсальной методики, приносящей победы

Двукратный призёр чемпионата России по фигурному катанию Сергей Добрин высказал крамольную мысль о работе заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

«Выскажу, возможно, крамольную мысль: у Тутберидзе просто нет универсальной методики, приносящей победы, хотя она произвела настоящую революцию в фигурном катании», — цитирует Добрина РИА Новости.

По его словам, Тутберидзе доказала, что необязательно делать шаги после прыжков, как написано в учебниках. Он также обратил внимание на то, что все фигуристы, которые занимаются с тренером, заходят на элементы по-разному, как им удобно, и не повторяются.

Напомним, что воспитанницы Тутберидзе регулярно занимают призовые места на крупных международных соревнованиях. Её подопечные Анна Щербакова и Александра Трусова завоевали золотую и серебряную медали в одиночном соревновании на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Ранее заслуженный тренер Татьяна Тарасова заявила, что на данный момент двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в качестве тренера не способен составить конкуренцию Тутберидзе.