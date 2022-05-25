Добрин — о работе Тутберидзе: у неё нет универсальной методики, приносящей победы

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Двукратный призёр чемпионата России по фигурному катанию Сергей Добрин высказал крамольную мысль о работе заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.
Добрин — о работе Тутберидзе: у неё нет универсальной методики, приносящей победы
  • РИА Новости

«Выскажу, возможно, крамольную мысль: у Тутберидзе просто нет универсальной методики, приносящей победы, хотя она произвела настоящую революцию в фигурном катании», — цитирует Добрина РИА Новости.

По его словам, Тутберидзе доказала, что необязательно делать шаги после прыжков, как написано в учебниках. Он также обратил внимание на то, что все фигуристы, которые занимаются с тренером, заходят на элементы по-разному, как им удобно, и не повторяются. 

Напомним, что воспитанницы Тутберидзе регулярно занимают призовые места на крупных международных соревнованиях. Её подопечные Анна Щербакова и Александра Трусова завоевали золотую и серебряную медали в одиночном соревновании на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Ранее заслуженный тренер Татьяна Тарасова заявила, что на данный момент двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в качестве тренера не способен составить конкуренцию Тутберидзе.  

 

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