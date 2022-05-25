Аленичев: кажется, у руководства «Спартака» уже есть решение по Ваноли

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Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о наставнике красно-белых Паоло Ваноли.
Аленичев: кажется, у руководства «Спартака» уже есть решение по Ваноли
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«Мне кажется, у руководства клуба уже есть решение по нему. Не в его пользу. Игра в весенней части всё показала. Мне непонятно, во что играет «Спартак» и во что хотя бы стремится играть. Я не верю, что если Ваноли оставят, то игра преобразится», — цитирует Аленичева Sport24.

По его словам, победа в финале Кубка России немного поднимет настроение болельщикам, но она не скрасит сезон. Он также подчеркнул, что в год столетия клуба больно видеть такую игру команды.

«Для «Динамо» это тоже будет важнейший матч — они не выигрывали трофеев с 1995 года, чемпионскую гонку с «Зенитом» не выдержали», — заключил Аленичев.

Финал Кубка России пройдёт 29 мая в «Лужниках». Игра начнётся в 17:00. Судейскую бригаду возглавит Кирилл Левников. Помощниками арбитра станут Егор Болховитин и Рашид Абусуев. Резервный судья — Владимир Москалёв. Видеоарбитры (VAR) — Владислав Безбородов и Антон Кобзев. Инспектор — Гаряфий Жафяров.

Ранее ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о будущем Паоло Ваноли и Сандро Шварца в преддверии финала Кубка России между «Спартаком» и «Динамо».

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