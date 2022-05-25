Аленичев: футболисты «Динамо» психологически не были готовы к чемпионству

Короткая ссылка
Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказал мнение о слабой игре московского «Динамо» в концовке сезона чемпионата России.
Аленичев: футболисты «Динамо» психологически не были готовы к чемпионству
  • РИА Новости

«Они здорово провели осеннюю часть, был уверен, такую стабильность «Динамо» поддерживать не сможет. Тем более когда все только и говорили о том, что лишь бело-голубые смогут составить конкуренцию питерцам. Эту нагрузку динамовцы закономерно не выдержали — они психологически не были готовы к чемпионству», — цитирует Аленичева Sport24.

Напомним, что в рамках 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) встреча в Москве на стадионе «ВТБ Арена» между «Сочи» и «Динамо» завершилась со счётом 5:1.

Таким образом, «Сочи» (56 очков) стал вице-чемпионом РПЛ. «Динамо» (53 очка) завоевало бронзовые медали турнира. «Зенит» (65) досрочно выиграл золото чемпионата.

Ранее полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой подвёл итоги сезона-2021/22 в РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить