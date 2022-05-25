Аленичев: футболисты «Динамо» психологически не были готовы к чемпионству

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказал мнение о слабой игре московского «Динамо» в концовке сезона чемпионата России.

«Они здорово провели осеннюю часть, был уверен, такую стабильность «Динамо» поддерживать не сможет. Тем более когда все только и говорили о том, что лишь бело-голубые смогут составить конкуренцию питерцам. Эту нагрузку динамовцы закономерно не выдержали — они психологически не были готовы к чемпионству», — цитирует Аленичева Sport24.

Напомним, что в рамках 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) встреча в Москве на стадионе «ВТБ Арена» между «Сочи» и «Динамо» завершилась со счётом 5:1.

Таким образом, «Сочи» (56 очков) стал вице-чемпионом РПЛ. «Динамо» (53 очка) завоевало бронзовые медали турнира. «Зенит» (65) досрочно выиграл золото чемпионата.

Ранее полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой подвёл итоги сезона-2021/22 в РПЛ.