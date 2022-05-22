Лесовой: третье место в РПЛ — хороший результат для «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой подвёл итоги сезона-2021/22 в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Как оценю третье место в РПЛ? Хороший результат. Хотели ли завоевать серебряные медали? Наверное», — цитирует Лесового ТАСС.

Встреча в Москве на стадионе «ВТБ Арена» между «Сочи» и «Динамо» в рамках 30-го тура РПЛ завершилась со счётом 5:1.

Таким образом, «Сочи» (56 очков) стал вице-чемпионом РПЛ. «Динамо» (53 очка) завоевало бронзовые медали турнира. «Зенит» (65) досрочно выиграл золото чемпионата.

Ранее Диего Лаксальт высказался о своём возможном уходе из «Динамо» в MLS.