Лаксальт высказался о своём возможном уходе из «Динамо» в MLS

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт высказался о своём возможном уходе из московского клуба.

«Информация про переговоры с «Торонто» — фейк. Я никогда ни с кем не общался по поводу ухода из «Динамо». Останусь ли в «Динамо»? Конечно, у меня контракт», — цитирует Лаксальта Sport24.

Встреча в Москве на стадионе «ВТБ Арена» между «Сочи» и «Динамо» в рамках 30-го тура РПЛ завершилась со счётом 5:1.

Таким образом, «Сочи» (56 очков) стал вице-чемпионом РПЛ. «Динамо» (53 очка) завоевало бронзовые медали турнира. «Зенит» (65) досрочно выиграл золото чемпионата.

Ранее Александр Овечкин прокомментировал поражение «Динамо» от «Сочи».