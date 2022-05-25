Шестёркин — пятый вратарь «Рейнджерс» с серией из пяти домашних побед в плей-офф

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин стал пятым вратарём в истории клуба с серией из пяти домашних побед в одном розыгрыше плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Ранее таких же серий удалось достигнуть Дэйву Керру (1940), Эду Джакомину (1974), Стиву Бейкеру (1981) и Майку Рихтеру (1994).

«Нью-Йорк Рейнджерс» переиграл на своём льду «Каролина Харрикейнз» в четвёртом матче полуфинальной серии Восточной конференции НХЛ.

Игра, которая прошла на льду «Мэдисон-сквер-гарден», завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Жерара Галлана. Шестёркин сыграл весь матч и отразил 30 бросков.

Счёт в серии до четырёх побед стал равным — 2-2. Следующий матч пройдёт 27 мая в Роли.

Ранее легендарный хоккеист и лучший снайпер в истории НХЛ Уэйн Гретцки оценил игру Шестёркина в плей-офф НХЛ.