Шестёркин — пятый вратарь «Рейнджерс» с серией из пяти домашних побед в плей-офф

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Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин стал пятым вратарём в истории клуба с серией из пяти домашних побед в одном розыгрыше плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шестёркин — пятый вратарь «Рейнджерс» с серией из пяти домашних побед в плей-офф
  • globallookpress.com
  • © Larry MacDougal/www.imago-images.de

Ранее таких же серий удалось достигнуть Дэйву Керру (1940), Эду Джакомину (1974), Стиву Бейкеру (1981) и Майку Рихтеру (1994).

«Нью-Йорк Рейнджерс» переиграл на своём льду «Каролина Харрикейнз» в четвёртом матче полуфинальной серии Восточной конференции НХЛ.

Игра, которая прошла на льду «Мэдисон-сквер-гарден», завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Жерара Галлана. Шестёркин сыграл весь матч и отразил 30 бросков.

Счёт в серии до четырёх побед стал равным — 2-2. Следующий матч пройдёт 27 мая в Роли.

Ранее легендарный хоккеист и лучший снайпер в истории НХЛ Уэйн Гретцки оценил игру Шестёркина в плей-офф НХЛ.

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