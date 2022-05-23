Гретцки оценил игру Шестёркина в плей-офф НХЛ

Короткая ссылка
Легендарный хоккеист и лучший снайпер в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Уэйн Гретцки похвалил вратаря «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина после третьего матча второго раунда плей-офф НХЛ против «Каролина Харрикейнз».
Гретцки оценил игру Шестёркина в плей-офф НХЛ
  • © AP Photo/Adam Hunger

«Хорошая победа и великолепный вратарь. Приятно было поздороваться. Нереальная игра!» — написал Гретцки в своих соцсетях.

Шестёркин благодаря 43 сейвам показал лучший результат среди голкиперов «Рейнджерс» за 10 матчей плей-офф Кубка Стэнли. Теперь на его счету 339 сейвов в 10 матчах плей-офф НХЛ сезона-2021/22.

Игра, которая прошла на льду «Мэдисон Сквер Гарден», завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Жерара Галлана. Счёт в серии до четырёх побед стал 2-1 в пользу «Каролины». Следующий матч пройдёт 25 мая в Нью-Йорке.

Ранее «Эдмонтон» обыграл «Калгари» и вышел вперёд в серии плей-офф НХЛ

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить