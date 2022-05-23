Гретцки оценил игру Шестёркина в плей-офф НХЛ
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«Хорошая победа и великолепный вратарь. Приятно было поздороваться. Нереальная игра!» — написал Гретцки в своих соцсетях.
Шестёркин благодаря 43 сейвам показал лучший результат среди голкиперов «Рейнджерс» за 10 матчей плей-офф Кубка Стэнли. Теперь на его счету 339 сейвов в 10 матчах плей-офф НХЛ сезона-2021/22.
Игра, которая прошла на льду «Мэдисон Сквер Гарден», завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Жерара Галлана. Счёт в серии до четырёх побед стал 2-1 в пользу «Каролины». Следующий матч пройдёт 25 мая в Нью-Йорке.
Ранее «Эдмонтон» обыграл «Калгари» и вышел вперёд в серии плей-офф НХЛ