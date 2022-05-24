Агапитов не допущен к участию в выборах главы IWF

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Президента Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максима Агапитова не допустили к участию в выборах на пост главы Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).
Агапитов не допущен к участию в выборах главы IWF
  • РИА Новости
  • © Нина Зотина

Об этом сообщает пресс-служба IWF.

Отмечается, что в числе кандидатов на пост вице-президента организации, членство в исполкоме и техническом комитете российских претендентов также нет.

Напомним, что 3 марта исполком IWF принял решение временно отстранить тяжелоатлетов из России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Выборный конгресс федерации запланирован на 25—26 июня.

Ранее в Международном агентстве допинг-тестирования (ITA) сообщили, что шесть российских тяжелоатлетов отстранены от участия в соревнованиях по обвинению в нарушении антидопинговых правил.

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