Пэр — о решении ATP: мне жаль Россию и русских, но это они создают все проблемы

Французский теннисист Бенуа Пэр сделал громкое заявление о решении Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) лишить Уимблдон рейтинговых очков из-за отстранения россиян и белорусов от участия в турнире.

«Мне жаль Россию и русских, но это они создают все проблемы. И все игроки ATP на самом деле расплачиваются за это. Если это конфликт между ATP и Уимблдоном, это нехорошо для нас, потому что мы хотим играть нормально», — цитирует Пэра Sky Sports.

По его словам, огромный процент игроков хочет набрать очки и провести турнир как раньше. Пэр также отметил, что хочет знать, защищает ли ATP больше своих теннисистов или Россию.

20 мая ассоциация сочла решение Уимблдона подрывом принципов и целостности своей рейтинговой системы и лишила Открытый чемпионат Великобритании рейтинговых очков на 2022 год. Её примеру последовали WTA и Международная федерация тенниса (ITF).

Ранее россиянин Карен Хачанов отреагировал на решение ATP.