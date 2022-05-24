Пэр — о решении ATP: мне жаль Россию и русских, но это они создают все проблемы
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- © Eduardo Verdugo
«Мне жаль Россию и русских, но это они создают все проблемы. И все игроки ATP на самом деле расплачиваются за это. Если это конфликт между ATP и Уимблдоном, это нехорошо для нас, потому что мы хотим играть нормально», — цитирует Пэра Sky Sports.
По его словам, огромный процент игроков хочет набрать очки и провести турнир как раньше. Пэр также отметил, что хочет знать, защищает ли ATP больше своих теннисистов или Россию.
20 мая ассоциация сочла решение Уимблдона подрывом принципов и целостности своей рейтинговой системы и лишила Открытый чемпионат Великобритании рейтинговых очков на 2022 год. Её примеру последовали WTA и Международная федерация тенниса (ITF).
Ранее россиянин Карен Хачанов отреагировал на решение ATP.