Хачанов: ATP хотела показать, что в туре нет места дискриминации
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«ATP хотела показать, что в туре нет места дискриминации. Не хочу участвовать в спорах о том, согласен я или не согласен. Решение уже принято», — заявил Хачанов на пресс-конференции на турнире «Ролан Гаррос».
20 мая ассоциация сочла решение Уимблдона подрывом принципов и целостности рейтинговой системы ассоциации и лишила Открытый чемпионат Великобритании рейтинговых очков на 2022 год. Её примеру последовали WTA и Международная федерация тенниса (ITF).
Ранее российский теннисист Даниил Медведев оценил решение ATP.