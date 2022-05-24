Хачанов: ATP хотела показать, что в туре нет места дискриминации

Россиянин Карен Хачанов отреагировал на решение Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) лишить Уимблдон рейтинговых очков из-за отстранения российских и белорусских спортсменов от участия в турнире.

«ATP хотела показать, что в туре нет места дискриминации. Не хочу участвовать в спорах о том, согласен я или не согласен. Решение уже принято», — заявил Хачанов на пресс-конференции на турнире «Ролан Гаррос».

20 мая ассоциация сочла решение Уимблдона подрывом принципов и целостности рейтинговой системы ассоциации и лишила Открытый чемпионат Великобритании рейтинговых очков на 2022 год. Её примеру последовали WTA и Международная федерация тенниса (ITF).

Ранее российский теннисист Даниил Медведев оценил решение ATP.