Медведев назвал логичным решение ATP лишить Уимблдон рейтинговых очков
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«Комментировать решение ATP непросто, но когда я прочитал официальное заявление по этому поводу, то нашёл его логичным. Это то, чего я не нашёл в объяснениях Уимблдона. Я не сужу, правильное это решение или нет, просто говорю, что оно выглядит более логичным и последовательным», — заявил Медведев на пресс-конференции после выхода во второй круг.
Напомним, что 20 мая ATP сочла решение Уимблдона подрывом принципов и целостности рейтинговой системы ассоциации и лишила Открытый чемпионат Великобритании рейтинговых очков на 2022 год. Её примеру последовали WTA и Международная федерация тенниса (ITF).
Ранее испанский теннисист Рафаэль Надаль отреагировал на решение ATP лишить Уимблдон рейтинговых очков из-за отстранения россиян и белорусов от участия в турнире.