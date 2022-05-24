Медведев назвал логичным решение ATP лишить Уимблдон рейтинговых очков

Короткая ссылка
Российский теннисист Даниил Медведев отреагировал на решение Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) лишить Уимблдон рейтинговых очков из-за отстранения россиян и белорусов от участия в турнире.
Медведев назвал логичным решение ATP лишить Уимблдон рейтинговых очков
  • Gettyimages.ru
  • © Shi Tang

«Комментировать решение ATP непросто, но когда я прочитал официальное заявление по этому поводу, то нашёл его логичным. Это то, чего я не нашёл в объяснениях Уимблдона. Я не сужу, правильное это решение или нет, просто говорю, что оно выглядит более логичным и последовательным», — заявил Медведев на пресс-конференции после выхода во второй круг.

Напомним, что 20 мая ATP сочла решение Уимблдона подрывом принципов и целостности рейтинговой системы ассоциации и лишила Открытый чемпионат Великобритании рейтинговых очков на 2022 год. Её примеру последовали WTA и Международная федерация тенниса (ITF).

Ранее испанский теннисист Рафаэль Надаль отреагировал на решение ATP лишить Уимблдон рейтинговых очков из-за отстранения россиян и белорусов от участия в турнире.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить