Медведев назвал логичным решение ATP лишить Уимблдон рейтинговых очков

Российский теннисист Даниил Медведев отреагировал на решение Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) лишить Уимблдон рейтинговых очков из-за отстранения россиян и белорусов от участия в турнире.

«Комментировать решение ATP непросто, но когда я прочитал официальное заявление по этому поводу, то нашёл его логичным. Это то, чего я не нашёл в объяснениях Уимблдона. Я не сужу, правильное это решение или нет, просто говорю, что оно выглядит более логичным и последовательным», — заявил Медведев на пресс-конференции после выхода во второй круг.

Напомним, что 20 мая ATP сочла решение Уимблдона подрывом принципов и целостности рейтинговой системы ассоциации и лишила Открытый чемпионат Великобритании рейтинговых очков на 2022 год. Её примеру последовали WTA и Международная федерация тенниса (ITF).

Ранее испанский теннисист Рафаэль Надаль отреагировал на решение ATP лишить Уимблдон рейтинговых очков из-за отстранения россиян и белорусов от участия в турнире.