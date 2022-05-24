Мостовой: новый лимит на легионеров в РПЛ хорош для молодых спортсменов

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о введении нового лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) с сезона-2022/23.
Мостовой: новый лимит на легионеров в РПЛ хорош для молодых спортсменов
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Вообще не знаю, в чём помощь и преимущество нового лимита. Ясно, что уровень будет падать. Мы и так в Европе все проваливаемся, сейчас будет ещё хуже. Новый лимит хорошо для молодых — они будут играть», — цитирует Мостового «Чемпионат».

В сезоне-2022/23 клубы РПЛ смогут вносить в заявку на матч до 13 легионеров. При этом одновременно на поле смогут находиться не более восьми иностранных игроков. До этого в составе клуба могли находиться всего восемь легионеров.

Ранее ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили раскритиковал новый лимит на легионеров.

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