Чепалова назвала лыжника Грате «больным на всю голову» за слова про Вяльбе
- РИА Новости
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«Могу в грубой форме ответить, но уже их всех я терпеть не могу. Если они больные на всю голову — значит, они больные на всю жизнь. Пускай сидят в своей коробке и возюкаются, проводят Паралимпиаду между собой», — цитирует Чепалову Metaratings.
Грате заявил, что его раздражает высокое положение главы ФЛГР, и выступил против того, чтобы она оставалась в совете федерации.
Вяльбе стала первой женщиной в истории FIS, избранной в совет организации по итогам голосования делегатов. Выборы нового состава совета пройдут 26 мая в Милане.
Ранее Грате выразил недовольство, что Вяльбе может остаться членом совета FIS.