Чепалова назвала лыжника Грате «больным на всю голову» за слова про Вяльбе

Короткая ссылка
Трёхкратная олимпийская чемпионка Юлия Чепалова отреагировала на слова шведа Маркуса Грате, который осудил главу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе за её желание остаться в совете Международной федерации лыжного спорта (FIS).
Чепалова назвала лыжника Грате «больным на всю голову» за слова про Вяльбе
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Могу в грубой форме ответить, но уже их всех я терпеть не могу. Если они больные на всю голову — значит, они больные на всю жизнь. Пускай сидят в своей коробке и возюкаются, проводят Паралимпиаду между собой», — цитирует Чепалову Metaratings.

Грате заявил, что его раздражает высокое положение главы ФЛГР, и выступил против того, чтобы она оставалась в совете федерации.

Вяльбе стала первой женщиной в истории FIS, избранной в совет организации по итогам голосования делегатов. Выборы нового состава совета пройдут 26 мая в Милане.

Ранее Грате выразил недовольство, что Вяльбе может остаться членом совета FIS.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить