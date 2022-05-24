Чепалова назвала лыжника Грате «больным на всю голову» за слова про Вяльбе

Трёхкратная олимпийская чемпионка Юлия Чепалова отреагировала на слова шведа Маркуса Грате, который осудил главу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе за её желание остаться в совете Международной федерации лыжного спорта (FIS).

«Могу в грубой форме ответить, но уже их всех я терпеть не могу. Если они больные на всю голову — значит, они больные на всю жизнь. Пускай сидят в своей коробке и возюкаются, проводят Паралимпиаду между собой», — цитирует Чепалову Metaratings.

Грате заявил, что его раздражает высокое положение главы ФЛГР, и выступил против того, чтобы она оставалась в совете федерации.

Вяльбе стала первой женщиной в истории FIS, избранной в совет организации по итогам голосования делегатов. Выборы нового состава совета пройдут 26 мая в Милане.

Ранее Грате выразил недовольство, что Вяльбе может остаться членом совета FIS.