Гершкович: решение не вводить мораторий на вылет из РПЛ сохранит спортивный принцип

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Член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Михаил Гершкович высказал мнение, что решение исполкома РФС не вводить мораторий на вылет из Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам сезона-2021/22 является логичным и позволяет соблюсти спортивный принцип.
Гершкович: решение не вводить мораторий на вылет из РПЛ сохранит спортивный принцип
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«Я считаю, что это самое логичное решение, оно соблюдает спортивный принцип. Нельзя менять регламент после окончания чемпионата. Представитель «Рубина» был против, и это логично, но в целом никаких возражений у членов исполкома не было», — цитирует Гершковича ТАСС.

24 мая состоялось заседание исполкома РФС, по итогам которого было принято решение сохранить действующий формат РПЛ с 16 командами и двумя кругами.

Казанский «Рубин» и тульский «Арсенал» заняли по итогам сезона-2021/22 15-е и 16-е места соответственно и вылетели в ФНЛ. «Химки» сыграют со «СКА-Хабаровск», а «Уфа» — с «Оренбургом» в стыковых матчах за право остаться в РПЛ.

Ранее бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал решение РФС не расширять РПЛ.

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