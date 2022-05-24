Гершкович: решение не вводить мораторий на вылет из РПЛ сохранит спортивный принцип

Член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Михаил Гершкович высказал мнение, что решение исполкома РФС не вводить мораторий на вылет из Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам сезона-2021/22 является логичным и позволяет соблюсти спортивный принцип.

«Я считаю, что это самое логичное решение, оно соблюдает спортивный принцип. Нельзя менять регламент после окончания чемпионата. Представитель «Рубина» был против, и это логично, но в целом никаких возражений у членов исполкома не было», — цитирует Гершковича ТАСС.

24 мая состоялось заседание исполкома РФС, по итогам которого было принято решение сохранить действующий формат РПЛ с 16 командами и двумя кругами.

Казанский «Рубин» и тульский «Арсенал» заняли по итогам сезона-2021/22 15-е и 16-е места соответственно и вылетели в ФНЛ. «Химки» сыграют со «СКА-Хабаровск», а «Уфа» — с «Оренбургом» в стыковых матчах за право остаться в РПЛ.

Ранее бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал решение РФС не расширять РПЛ.