Колосков высказался о допуске Крыма к турнирам РФС

Короткая ссылка
Почётный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на информацию о возможности допуска команд из Крыма к турнирам под эгидой Российского футбольного союза (РФС).

«Тему допуска крымских клубов к турнирам РФС сегодня на исполкоме не обсуждали, потому что обсуждать нечего. По этому поводу все чётко написано в уставе ФИФА и УЕФА», — цитирует Колоскова Sport24.

По его словам, задача РФС на данный момент — способствовать развитию футбола в Крыму. Он также подчеркнул, что этого никто не запрещал делать.

«Если допустим крымские клубы к российским соревнованиям, санкции последуют незамедлительно», — заключил Колосков.

Напомним, что депутат Госдумы Роман Терюшков предложил привлечь команды из Крыма и Севастополя к участию в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), чтобы они имели возможность выйти в РПЛ.

Ранее глава Северной Осетии заявил о необходимости принять Крым и Севастополь в РФС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить