Колосков высказался о допуске Крыма к турнирам РФС

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на информацию о возможности допуска команд из Крыма к турнирам под эгидой Российского футбольного союза (РФС).

«Тему допуска крымских клубов к турнирам РФС сегодня на исполкоме не обсуждали, потому что обсуждать нечего. По этому поводу все чётко написано в уставе ФИФА и УЕФА», — цитирует Колоскова Sport24.

По его словам, задача РФС на данный момент — способствовать развитию футбола в Крыму. Он также подчеркнул, что этого никто не запрещал делать.

«Если допустим крымские клубы к российским соревнованиям, санкции последуют незамедлительно», — заключил Колосков.

Напомним, что депутат Госдумы Роман Терюшков предложил привлечь команды из Крыма и Севастополя к участию в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), чтобы они имели возможность выйти в РПЛ.

Ранее глава Северной Осетии заявил о необходимости принять Крым и Севастополь в РФС.