Глава Северной Осетии заявил о необходимости принять Крым и Севастополь в РФС
- РИА Новости
«Когда в 2014 году Крым и Севастополь вернулись в состав России, мы зарегистрировали Крымский футбольный союз, потому что РФС боялся санкций. Сейчас спорт становится инструментом политики. Надо принимать и Крым, и Севастополь в РФС», — цитирует Меняйло Sport24.
Он отметил, что Россию пытаются оградить от всего и идёт борьба за её существование, но правда остаётся за ней.
«С нами сейчас воюют все, только руками нациков и украинцев. Так что у нас другого варианта нет», — добавил чиновник.
Напомним, что УЕФА отстранил сборную России от матчей Лиги наций, а российские клубы — от следующего сезона еврокубков.
Ранее глава Футбольного союза ДНР Павел Давыденко рассказал о намерении присоединиться к РФС для выступления в чемпионате России.