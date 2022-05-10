Глава Северной Осетии заявил о необходимости принять Крым и Севастополь в РФС

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Глава Северной Осетии Сергей Меняйло выразил мнение, что Российский футбольный союз (РФС) должен принять в состав организации Крым и Севастополь.
Глава Северной Осетии заявил о необходимости принять Крым и Севастополь в РФС
  • РИА Новости

«Когда в 2014 году Крым и Севастополь вернулись в состав России, мы зарегистрировали Крымский футбольный союз, потому что РФС боялся санкций. Сейчас спорт становится инструментом политики. Надо принимать и Крым, и Севастополь в РФС», — цитирует Меняйло Sport24.

Он отметил, что Россию пытаются оградить от всего и идёт борьба за её существование, но правда остаётся за ней.

«С нами сейчас воюют все, только руками нациков и украинцев. Так что у нас другого варианта нет», — добавил чиновник.

Напомним, что УЕФА отстранил сборную России от матчей Лиги наций, а российские клубы — от следующего сезона еврокубков.

Ранее глава Футбольного союза ДНР Павел Давыденко рассказал о намерении присоединиться к РФС для выступления в чемпионате России.

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