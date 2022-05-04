Глава Футбольного союза ДНР: наша команда будет представлена в чемпионате России

Глава Футбольного союза ДНР Павел Давыденко рассказал о намерении присоединиться к РФС для выступления в чемпионате России.

«В будущем, когда заработают наши предприятия, команда из ДНР будет представлена в чемпионате России. Это вопрос времени — но даже не завтрашнего дня. Будет ли это какая-то единая собранная команда? Пока этот вопрос не обсуждался», — приводит слова Давыденко Sport24.

Он также отметил, что пока РФС и Минспорт России с ним не связывались. По его словам, главной целью является освобождение Донбасса, после чего станет понятен масштаб финансирования, которое необходимо для восстановления стадионов.

18 марта заместитель министра спорта России Одес Байсултанов заявил, что ЛНР и ДНР имеют полное право на участие во всех соревнованиях на территории страны.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко рассказал о планах провести футбольный матч с участием студентов Крыма, а также Донецкой и Луганской народных республик.