Свищёв поддержал решение исполкома РФС не расширять РПЛ до 18 команд

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв отреагировал на решение исполкома Российского футбольного союза (РФС) не расширять Российскую премьер-лигу (РПЛ).

«Мне кажется, всё связано с деньгами. Большой состав участников — это удлинение чемпионата, его удорожание. У клубов сейчас не лучшие времена. Участие в РПЛ — недешёвое удовольствие. Данное решение вызвано тем, что есть экономические сложности, неопределённость. В моём понимании данные действия исполкома РФС оправданны», — приводит слова Свищёва «РБ Спорт».

24 мая состоялось заседание исполкома РФС, по итогам которого было принято решение сохранить действующий формат РПЛ с 16 командами и двумя кругами.

Казанский «Рубин» и тульский «Арсенал» заняли по итогам сезона-2021/22 15-е и 16-е места соответственно и вылетели в ФНЛ. «Химки» сыграют со «СКА-Хабаровском», а «Уфа» — с «Оренбургом» в стыковых матчах за право остаться в РПЛ.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на решение исполкома РФС не расширять РПЛ.