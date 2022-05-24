Россия получила официальный ответ от Уимблдона по допуску теннисистов на турнир

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что получил официальный ответ о недопуске российских теннисистов к участию в Открытом чемпионате Великобритании по теннису 2022 года.

«Я написал письмо организаторам Уимблдона, где назвал их решение дискриминационным, незаконным и недружественным по отношению к спортсменам. Получил ответ, который состоял из двух фраз буквально, достаточно вежливых, корректных», — заявил Келин в эфире «России 24».

Заявки российских и белорусских теннисистов на участие в Уимблдоне были отклонены из-за ситуации на Украине. Турнир пройдёт с 27 июня по 10 июля.

Новак Джокович, британец Энди Маррей и испанец Рафаэль Надаль призвали организаторов Уимблдона допустить теннисистов из России и Белоруссии к участию в турнире.

Ранее Даниил Медведев поделился мнением о решении отстранить российских спортсменов от участия в Уимблдонском турнире.