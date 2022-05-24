Мостовой — о Hypercube: мы должны брать пример с Англии, Испании и Италии, а не с Бельгии

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о реформах Российской премьер-лиги (РПЛ), которые предлагали в нидерландской компании Hypercube.
Мостовой — о Hypercube: мы должны брать пример с Англии, Испании и Италии, а не с Бельгии
  • Gettyimages.ru
  • © Grant Faint

«Не поддерживаю эту инициативу. Ходили слухи, что в РПЛ хотели опробовать схему, которую используют в чемпионате Бельгии. Но там сама страна в 30 раз меньше. У них есть пять клубов — понятно, что им приходится что-то выдумывать. Мы должны брать пример с тех лиг, чьи команды всё выигрывают: Англии, Испании, Италии и Германии. Надо тянуться к ним», — заявил Мостовой в интервью RT.

Ранее Александр Мостовой высказался о перспективе расширения РПЛ с 16 до 18 команд.

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