Гаджиев: у клубов хватит ресурсов, чтобы выдерживать уровень РПЛ

Бывший тренер сборной России Гаджи Гаджиев объяснил решение Российского футбольного союза (РФС) сохранить действующий формат Российской премьер-лиги (РПЛ).

«На мой взгляд, сейчас в пользу сохранения формата с 16 клубами говорит исключительно регламент. Мол, изначально договорились проводить соревнования с таким количеством команд, часть из которых напрямую вылетит в ФНЛ, и надо придерживаться этого. Например, в этом году оставить всё как есть, а со следующего увеличить число участников до 18», — заявил Гаджиев в интервью RT.

По мнению специалиста, правильное решение для страны — в перспективе расширить чемпионат, это поможет развитию игры.

«Не считаю, что у клубов не хватит ресурсов для того, чтобы выдерживать уровень РПЛ. Мы можем работать экономичнее и качественнее с точки зрения подготовки футболистов. Это конкретный вывод из анализа того, что я видел, знаю. В командах ресурсы зачастую тратились нерационально», — добавил Гаджиев.

Ранее Борис Игнатьев прокомментировал возможное создание Кубка РПЛ.