Президент «Урала» считает неправильным решение РФС не расширять лигу до 18 команд

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Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов отреагировал на решение Российского футбольного союза (РФС) сохранить текущий формат Российской премьер-лиги (РПЛ).
Президент «Урала» считает неправильным решение РФС не расширять лигу до 18 команд
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Я всегда был за расширение до 18—20 клубов в РПЛ, больше мне нечего сказать. Считаю, что это неправильное решение, но мы должны принять правила игры. Не снимать же команду теперь. Будем работать», — приводит слова Иванова Sport24.

24 мая состоялось заседание исполкома РФС, по итогам которого было принято решение сохранить действующий формат РПЛ с 16 командами и двумя кругами с добавлением Кубка лиги.

Ранее бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев отреагировал на решение исполкома РФС сохранить действующий формат РПЛ.

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