Смородская: поддерживаю решение исполкома оставить прежний формат РПЛ

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поддержала решение Российского футбольного союза (РФС) не расширять Российскую премьер-лигу (РПЛ) в сезоне-2022/23.

«Поддерживаю решение исполкома оставить прежний формат РПЛ и не расширять лигу. Спортивный принцип — это главное, при расширении он бы отсутствовал», — цитирует Смородскую «Чемпионат».

По её мнению, если в России играли весь чемпионат по одному регламенту, то нельзя в конце менять решение.

«Сделайте это на следующий сезон — тогда будет хотя бы понятно, кто и за что играет. По ходу этого сезона одних добавить, других убрать было невозможно. Так действовать нельзя», — заключила Смородская.

24 мая состоялось заседание исполкома РФС, по итогам которого было принято решение сохранить действующий формат РПЛ с 16 командами и двумя кругами.

Казанский «Рубин» и тульский «Арсенал» заняли по итогам сезона-2021/22 15-е и 16-е места соответственно и вылетели в ФНЛ. «Химки» сыграют со «СКА-Хабаровском», а «Уфа» — с «Оренбургом» в стыковых матчах за право остаться в РПЛ.

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о решении сохранить действующий формат РПЛ.