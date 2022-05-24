Газизов: сегодня был уникальный момент для расширения РПЛ до 18 команд

Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов высказался о решении исполкома Российского футбольного союза (РФС) сохранить действующий формат Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Такое решение приняла вышестоящая организация. Мы свою позицию не раз высказывали. В течение нескольких лет мы за расширение РПЛ. Сегодня был уникальный момент, чтобы это сделать», — цитирует Газизова Sport24.

24 мая состоялось заседание исполкома РФС, по итогам которого было принято решение сохранить действующий формат РПЛ с 16 командами и двумя кругами.

Казанский «Рубин» и тульский «Арсенал» заняли по итогам сезона-2021/22 15-е и 16-е места соответственно и вылетели в ФНЛ. «Химки» сыграют со «СКА-Хабаровском», а «Уфа» — с «Оренбургом» в стыковых матчах за право остаться в РПЛ.

Ранее Дмитрий Губерниев высказался о решении сохранить действующий формат РПЛ.