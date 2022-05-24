Дмитрий Черышев положительно отреагировал на информацию о возможном назначении Витории в «Валенсию»

Футбольный тренер Дмитрий Черышев прокомментировал возможное назначение бывшего главного тренера «Спартака» Руя Витории на пост наставника «Валенсии».

«Если у него не получилось в «Спартаке», то это не значит, что не получится и в Испании. Он же до этого добивался результата в Португалии. Тот же Тедеско... Он вот Кубок Германии взял. А недавно работал с красно-белыми. Поэтому Витория в «Валенсии» — это хороший вариант!» — цитирует Черышева «Спорт-Экспресс».

По информации Plaza Deportiva, Руй Витория в скором времени может возглавить «Валенсию». Отмечается, что представитель клуба уже связывался с португальским специалистом.

Напомним, 52-летний тренер возглавлял московскую команду с мая по декабрь 2021 года. Под его руководством клуб вышел с первого места в 1/8 финала Лиги Европы. Последняя игра наставника в Российской премьер-лиге — матч с «Сочи» в 18-м туре (0:3).

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