Лайшев: ISU любыми путями хочет убрать результаты учениц Тутберидзе

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о возможном поднятии возрастного ценза в фигурном катании со стороны ISU.

«Хотят поднять возрастной ценз, чтобы любыми путями убрать талант, спорт, результаты учениц Тутберидзе. Для нас всё это неудивительно — тем азартнее будем соревноваться с ними. Если возрастной ценз всё-таки поднимут, мы всё равно победим!» — цитирует Лайшева «Матч ТВ».

В начале июня состоится конгресс ISU, ключевым вопросом которого станет поэтапное поднятие возрастного ценза в женском одиночном катании с 15 до 17 лет.

Медицинская комиссия ISU заявила, что юным спортсменкам приходится справляться с многочисленными стрессами, из-за чего возникают социальные проблемы, поэтому увеличение возрастного ценза до 17 лет даёт необходимое время для достижения зрелости фигуристками.

Ранее Ирина Слуцкая объяснила, почему нет смысла повышать возрастной ценз в фигурном катании.