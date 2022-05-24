Аджоев рассказал, что «Арсенал» уже несколько лет выступает за расширение РПЛ

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Руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев подтвердил, что тульский клуб выступает за расширение Российской премьер-лиги (РПЛ) до 18 команд.
Аджоев рассказал, что «Арсенал» уже несколько лет выступает за расширение РПЛ
  • РИА Новости
  • © Антон Денисов

«Мы давно и последовательно выступаем за расширение РПЛ. Мнение своё не меняем. Это было и в прошлом году, и два года назад, когда «Арсенал» занимал места в первой восьмерке, мы уже поддерживали предложение о 18 командах», — приводит слова Аджоева Sport24.

Он также сказал, что, учитывая все обстоятельства, сейчас лучший момент для принятия этого решения. По его словам, приезд топ-клуба в регионы — большой праздник для фанатов. Аджоев считает, что в нынешних реалиях РПЛ должна сделать всё, чтобы больше людей получили позитивные эмоции.

Окончательное решение по расширению РПЛ будет принято на заседании исполкома Российского футбольного союза 24 мая.

Ранее сообщалось, что Аджоев может покинуть «Арсенал» после завершения сезона-2021/22.

 

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