Никита Симонян о расширении РПЛ: спортивный принцип никогда не должен нарушаться

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Бывший футболист «Спартака» Никита Симонян прокомментировал возможное расширение Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18 команд.
Никита Симонян о расширении РПЛ: спортивный принцип никогда не должен нарушаться
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«В СССР были все виды чемпионата. И подгруппы были, и всё остальное. Сейчас мы пришли к оптимальному количеству — 16 команд. Спортивный принцип никогда не должен нарушаться», — цитирует Симоняна «Чемпионат».

«РБ Спорт» сообщил, что девять клубов РПЛ отправили в РФС письма против расширения лиги, среди которых были «Химки». Окончательное решение по расширению РПЛ будет принято на заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) 24 мая.

Ранее сообщалось, что РФС может создать отдельный чемпионат для вторых клубов.

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