Чемпионат: РФС может создать отдельный чемпионат для вторых клубов

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Российский футбольный союз (РФС) рассматривает вариант создания отдельного турнира для вторых команд.
Чемпионат: РФС может создать отдельный чемпионат для вторых клубов
  • РИА Новости

РФС и ФНЛ обсудили варианты решения по вторым командам, сообщает «Чемпионат». Отмечается, что среди предложений был вариант создания для них отдельного турнира для повышения спортивного и коммерческого потенциала лиги.

23 мая московский «Спартак» объявил о закрытии своей второй команды из-за изменения бюджета и её нерентабельности.

«Спартак-2» был создан в 2013 году. В Футбольной национальной лиге сезона-2021/22 столичная команда заняла седьмое место, набрав 58 очков.

Ранее сообщалось, что руководство РФС выступает против расширения Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18 команд.

 

 

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