Карпин заявил, что ему обидно за Слуцкого из-за вылета «Рубина»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин прокомментировал вылет «Рубина» из Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Неожиданно. Обидно. Не согласен, что Слуцкий не умеет работать с молодёжью, это он доказал, работая в других клубах. Не зная внутренней кухни, сложно рассуждать о причинах вылета», — цитирует Карпина Sport24.

Напомним, что «Рубин» в драматичном матче 30-го тура РПЛ уступил «Уфе» со счётом 1:2. Таким образом, казанский клуб опустился на 15-ю позицию в турнирной таблице и напрямую вылетел в ФНЛ.

Исполком РФС на заседании 24 мая может наложить мораторий на вылет из РПЛ по итогам сезона-2021/22.

Ранее сообщалось, что Леонид Слуцкий несколько раз просил руководство «Рубина» об отставке по ходу сезона.