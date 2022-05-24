Агент Языджи: наша история с ЦСКА должна закончиться чемпионством

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Агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи Адем Чебеджи рассказал о переговорах с московским клубом.

«В настоящее время клубы ведут переговоры. Я надеюсь, они будут завершены как можно скорее. Юсуф хочет выиграть чемпионат и перейти в ЦСКА. Наша история должна закончиться чемпионством», — цитирует агента «Чемпионат».

Футболист перешёл в столичный клуб зимой из «Лилля» и с тех пор провёл за российскую команду десять матчей, забил восемь мячей и отдал две результативные передачи.

В 30-м туре чемпионата России ЦСКА на своём поле разгромил «Ростов» со счётом 4:0. Московская команда завершила сезон в РПЛ на пятой позиции.

Ранее агент Яка Бийола рассказал, что футболист останется в ЦСКА.

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