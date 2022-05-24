Круговой: в «Зените» собраны лучшие футболисты страны

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Защитник «Зенита» Данил Круговой высказался о чемпионстве в Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2021/22.

«Я верю, что лучшее ещё только впереди. В «Зените» собраны лучшие футболисты страны. Мне повезло, что ушёл Ракицкий. Дуглас Сантос перешёл в центр, а я получил шанс играть на фланге», — рассказал Круговой в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, что «Зенит» завоевал чемпионство РПЛ в сезоне-2021/22. Таким образом, победа на чемпионате стала для санкт-петербургского клуба четвёртой подряд.

Геннадий Орлов сообщил, что «Зенит» собирается предложить Сергею Семаку новый трёхлетний контракт.

Ранее Алексей Игонин высказался о желании «Зенита» подписать трёхлетний контракт с Семаком.

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