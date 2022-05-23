Игонин высказался о желании «Зенита» подписать трёхлетний контракт с Семаком

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Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал желание «Зенита» предложить Сергею Семаку трёхлетний контракт.

«Скорее всего, то, что хотят предложить трёхлетний контракт, говорит о правильности мышления Семака. Отсутствие конкуренции вредит «Зениту». Если команда играет неудачно, то это зависит исключительно от настроя», — цитирует Игонина «Чемпионат».

«Зенит» завоевал чемпионство РПЛ в сезоне-2021/22. Таким образом, победа на чемпионате стала для санкт-петербургского клуба четвёртой подряд. 

Геннадий Орлов сообщил, что «Зенит» собирается предложить Сергею Семаку новый трёхлетний контракт.

Ранее Андрей Канчельскис оценил желание «Зенита» предложить Семаку трёхлетний контракт.

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