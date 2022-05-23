Канчельскис оценил желание «Зенита» предложить Семаку трёхлетний контракт

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Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал желание «Зенита» предложить Сергею Семаку трёхлетний контракт.
Канчельскис оценил желание «Зенита» предложить Семаку трёхлетний контракт
  • РИА Новости

«Если хотят, то пусть подписывают. Другого тренера нет, да и не будет. У нас большая проблема в российском футболе — не будет еврокубков. У «Зенита» нет конкурентов: в ближайшее время их не будет. Семак выиграл четыре чемпионства подряд!» — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

«Зенит» завоевал чемпионство РПЛ в сезоне-2021/22. Таким образом, победа в чемпионате стала для санкт-петербургского клуба четвёртой подряд. 

Геннадий Орлов сообщил, что «Зенит» собирается предложить Сергею Семаку новый трёхлетний контракт.

Ранее Валерий Карпин высказался о гегемонии «Зенита» в чемпионате России. 

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