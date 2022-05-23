Канчельскис оценил желание «Зенита» предложить Семаку трёхлетний контракт

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал желание «Зенита» предложить Сергею Семаку трёхлетний контракт.

«Если хотят, то пусть подписывают. Другого тренера нет, да и не будет. У нас большая проблема в российском футболе — не будет еврокубков. У «Зенита» нет конкурентов: в ближайшее время их не будет. Семак выиграл четыре чемпионства подряд!» — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

«Зенит» завоевал чемпионство РПЛ в сезоне-2021/22. Таким образом, победа в чемпионате стала для санкт-петербургского клуба четвёртой подряд.

Геннадий Орлов сообщил, что «Зенит» собирается предложить Сергею Семаку новый трёхлетний контракт.

Ранее Валерий Карпин высказался о гегемонии «Зенита» в чемпионате России.