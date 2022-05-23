Терюшков — о расширении РПЛ: клубы должны радовать зрителей, а не определять политику

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о расширении Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18 команд.

«Письма клубов против расширения лиги? Мы ничего подобного не отправляли. Изначально «Химки» заявляли, что поддерживают расширение. Команды должны радовать зрителей, а не определять политику», — цитирует Терюшкова «Чемпионат».

«РБ Спорт» сообщил, что девять клубов РПЛ отправили в РФС письма против расширения лиги, среди которых были «Химки». Окончательное решение по расширению РПЛ будет принято на заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) 24 мая.

Ранее сообщалось, что РФС может создать отдельный чемпионат для вторых клубов.