Терюшков — о расширении РПЛ: клубы должны радовать зрителей, а не определять политику

Короткая ссылка
Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о расширении Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18 команд.

«Письма клубов против расширения лиги? Мы ничего подобного не отправляли. Изначально «Химки» заявляли, что поддерживают расширение. Команды должны радовать зрителей, а не определять политику», — цитирует Терюшкова «Чемпионат».

«РБ Спорт» сообщил, что девять клубов РПЛ отправили в РФС письма против расширения лиги, среди которых были «Химки». Окончательное решение по расширению РПЛ будет принято на заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) 24 мая.

Ранее сообщалось, что РФС может создать отдельный чемпионат для вторых клубов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить