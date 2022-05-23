Хохлов выступил против перехода Грулёва из «Динамо» в «Зенит»

Российский тренер Дмитрий Хохлов выступил против продажи нападающего «Динамо» Вячеслава Грулёва в «Зенит».

«Он-то и в «Динамо» основным нападающим не является. Поэтому я считаю, что сначала нужно закрепиться в одном клубе, а только потом переходить в другой. Прыгать из клуба в клуб — какой смысл?» — цитирует Хохлова «Спорт день за днём».

Metaratings сообщил, что форвард «Динамо» Вячеслав Грулёв может продолжить карьеру в «Зените». Отмечается, что санкт-петербургский клуб уже контактировал с агентом Грулёва.

Ранее были назначены арбитры и официальные лица на финал Кубка России между «Спартаком» и «Динамо».