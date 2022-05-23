Бригада Левникова обслужит финал Кубка России «Спартак» — «Динамо»
- РИА Новости
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Главным арбитром встречи назначен Кирилл Левников. Его помощниками станут Егор Болховитин и Рашид Абусуев. Резервный судья — Владимир Москалёв. Видеоарбитры (VAR) — Владислав Безбородов и Антон Кобзев. Инспектор — Гаряфий Жафяров, сообщает пресс-служба РФС.
Финал Кубка России пройдёт 29 мая в «Лужниках». Игра начнётся в 17:00 мск.
Ранее сообщалось, что бригады Москалёва и Безбородова назначены на первые стыковые матчи между клубами ФНЛ и РПЛ.